Испания: города, где коронавирус не прошёл

Этому пригороду Мадрида удалось избежать коронавируса, хотя сама испанская столица сильно пострадала от COVID-19. В горных районах к северу от неё есть ещё несколько городов, куда коварная инфекция так и не проникла. Возможно, это связано с тем, что здесь очень низкая плотность населения, и дома расположены далеко друг от друга.

В Наварредонда-и-Сан-Мамесе, который входит в состав автономного сообщества Мадрид, Хавьер Касас живёт уже 15 лет. Он рассказывает, что все его соседи соблюдали правила карантина, и распространение инфекции здесь удалось предотвратить. Но после того, как ограничения были сняты, и этот район стали посещать другие люди, появился страх.

"Людям разрешили выходить из дома, разрешили выезжать за пределы города, и многие устремились на природу, в красивые места, в этот ближайший от Мадрида район, в наш городок, который очарователен. Сюда приехали сразу сотни автомобилей, сотни людей, и мы были немного напуганы. Мы даже не осмеливались ходить по выходным в бар, чтобы не общаться с ними".

Хавьер часто приходит на эту сыроварню, которая, если верить её владельцу, считается старейшей в Мадриде. Но из-за эпидемии её объём продаж сократился примерно на 30%.

"Сначала нам говорили: "Никто сюда не приедет, что тут есть интересного?" А потом стали говорить: "Еще не факт, что они передадут вам вирус". И я должен признать, что да, конечно, здоровье - это очень важно, но дело в том, что без работы зачастую не будет и здоровья",- говорит владелец сыроварни Франциско Хавьер Кольменахеро.

Карлос Малраска, Euronews:

"Несмотря на наплыв приезжих, спасающихся от эпидемии, некоторым городам на северо-востоке автономного сообщества Мадрид пока удаётся избежать коронавируса. Теперь, когда возникла новая тревога, в течение по меньшей мере двух недель, сюда всё меньше будет прибывать столичных туристов".

Ни одного случая заболевания COVID-19 не было зарегистрировано и в Робледильо-де-ла-Харе в том же регионе с населением менее 100 человек. По словам местного мэра, здесь в последнее время обосновались около 40 новых жителей, и поэтому он внимательно следит за состоянием их здоровья всех.