ВОЗ предупреждает: нельзя пускать пандемию на самотёк

По мере того, как вторая волна Covid-19 набирает обороты в большей части Европы, Всемирная организация здравоохранения предостерегает: позволять короноварису распространяться бесконтрольно для создания коллективного иммунитета нельзя. Случаи заражения и тяжёлого течения болезни среди молодёжи, уставшей соблюдать карантин, относительно редки, и даёт основания некоторым говорить о том, что пандемию нужно пустить на самотёк.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни, не говоря уже о пандемии. Это недопустимо с научной и этической точек зрения".

Франция придерживается политики защиты пожилых и уязвимых людей. Премьер-министр Жан Кастекс призвал сограждан ограничить семейные собрания, заявив, что недавний всплеск новых случаев инфицирования в стране создает всё большую нагрузку на больничную систему. Ещё два города, Тулуза и Монпелье, объявлены зонами "максимальной эпидемиологической опасности". И таких зон во Франции уже девять.

Мэрия Москвы заявила, что эта неделя может стать решающей в борьбе российской столицы с коронавирусом. Число суточных случаев заражения в стране установило новый рекорд: в понедельник было выявлено более 13 000 новых инфицированных, это самый высокий показатель с начала пандемии.

Российские власти работают над тем, чтобы вакцина отечественного производства была готова к массовому выпуску уже в ближайшие месяцы.

Чехия считалась первоначально одной из самых успешных в сдерживании пандемии стран, но за последние две недели там зарегистрировано почти 500 случаев заражения на 100 000 жителей - больше, чем в Бельгии и Испании. Чтобы снизить уровень инфицирования, в стране объявлено чрезвычайное положение. На этой неделе чешские власти ещё больше ужесточили карантинные меры, распорядившись немедленно закрыть все школы, бары и рестораны в стране до 3 ноября.