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США

Facebook запретил отрицать Холокост

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 Кнарик Хачатрян
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Facebook запретил отрицать Холокост
Авторское право  Matt Rourke/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
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Социальная сеть Facebook запретила размещать на своих страницах публикации, которые отрицают или искажают Холокост, и теперь станет направлять людей к авторитетным источникам, если они будут искать информацию об этом.

В понедельник Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил об этой новой политике, проводимой в рамках борьбы против теорий заговора и дезинформации и в преддверии президентских выборов в США, до которых остались три недели.

В своём блоге Цукерберг написал:

"Обозначить границы между допустимой и недопустимой речью непросто, но с учётом происходящего сейчас в мире я думаю, что это правильный баланс".

Такое решение в Facebook приняли после того, как выжившие в Холокосте из разных стран мира обратились к Цуккербергу с призывом принять меры по удалению контента, отрицающего или искажающего эту трагедию. Кампанию возглавила некоммерческая организация Claims Conference, деятельность которой направлена на получение компенсаций для переживших Холокост.

Грег Шнайдер, вице-президент Claims Conference:

"Меня не удивляет, что Марк Цуккерберг и некоторые действительно умные люди в Facebook учли обеспокоенность выживших в Холокосте и заявления, сделанные в рамках нашей кампании, поступив правильно".

Меры, принятые Facebook, приветствовал и Всемирный еврейский конгресс, отметивший, что отрицание Холокоста, его упрощение, минимизация или искажение - это "инструмент, используемый для распространения ненависти", что приводит к тревожному росту антисемитизма в мире и росту невежества в отношении исторических фактов, особенно среди молодёжи.

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