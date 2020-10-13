Рождество спасёт шампанское?

Какой же праздник без брызг шампанского? Но во Франции, его родине и самой преданной поклоннице, всё реже слышатся выстрелы вылетающих пробок , и причина тому - всё тот же принёсший немало проблем коронавирус. Среди карантинных мер, введённых для сдерживания распространения инфекции - запрет или ограничения на проведение многолюдных мероприятий и торжеств: свадеб, ярмарок, праздничных застолий. В результате за период с января по июль объём продаж шампанского только в супермаркетах упал примерно на четверть по сравнению с прошлым годом.

У виноградарей ещё теплится надежда немного поправить свои дела в преддверии Рождества и Нового года, но больших иллюзий они не питают:

Антуан Шике, винодел:

"Мы прекрасно понимаем, что продажи за этот год в целом будут ниже. Мы не всё смогли продать и не сможем продать до конца года. Но многое будет зависеть от предновогоднего периода, от того, будет ли шампанское продаваться так же, как и раньше. Мы не сомневаемся во французах: для них это самый важный напиток на праздничном столе, да и и не только для них - и для итальянцев, и для англичан. Но всё будет зависеть от того, сколько именно они готовы будут купить".

Из-за падения продаж запасы шампанского сильно увеличились. В подвалах остались десятки миллионов бутылок, и этот излишек стал автоматически давить на цены. Чтобы уменьшит это давление, профессионалы отрасли согласились собирать меньше винограда, чтобы сократить производство.

Флоран Рок-Буазель, генеральный директор Boizel (группа Lanson):

"Нам пришлось принять трудное решение: в интересах всех виноделов и будущего самой Шампани снизить производительность до 8000 кг с гектара, а поскольку и урожай в этом году немного отличался от этого показателя, в итоге у нас, конечно, остался лишений виноград, но не так уж и много".

Роскошный напиток, популярный во всем мире, шампанское часто становится барометром ситуации на планете. До пандемии финансовый кризис и война в Персидском заливе также привели к снижению потребления праздничного вина.