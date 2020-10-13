Общие правила перемещения по ЕС

Страны ЕС одобрили единый свод правил перемещения в Евросоюзе в период пандемии коронавируса. На основе общих критериев и требований разработана система классификации регионов Евросоюза в зависимости от степени распространения коронавируса. В рамках этого плана постепенно отменяется внутренний пограничный контроль и восстанавливается один из ключевых принципов ЕС — свободное передвижение людей.

Из Брюсселя передает корреспондент Euronews Миэв Макмэхон: "План, предложенный Еврокомиссией в начале сентября, разработанный при поддержке Германии, председательствующей в ЕС, нацелен на то, чтобы предоставить больше ясности людям, совершающим поездки по Европе в период пандемии коронавируса, чтобы люди могли знать, нужно ли пройти тест на коронавирус либо остаться на карантине при пересечении европейских границ. План основан на "светофорной" системе: это три зоны красного, оранжевого и зеленого цвета. Он будет еженедельно обновляться Центром профилактики и контроля заболеваний ЕС. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что план позволит избежать неразберихи, которая произошла в начале года, когда страны члены ЕС вводили свои собственные правила, и будет гарантировать открытость европейских границ. Но проблема в том, что план одобрен в то время, когда повсюду растет число зараженных Covid-19, поэтому зеленых зон на карте пока будет немного".

Страны-члены также договорились предоставлять информацию о любых новых ограничениях и мерах за 24 часа до того, как они вступят в силу.

На этой встрече министры обсуждают также вопросы, связанные с соблюдением верховенства закона в Евросоюзе и готовятся к саммиту ЕС по "брекситу", который начинается в понедельник.