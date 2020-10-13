В Дании намерены уничтожить 2,5 млн норок

Специалисты ветеринарной службы Дании приступили к уничтожению норок, у которых, как сообщается, был выявлен коронавирус.

Речь идет о двух с половиной миллионах зверьков. Инфекцию обнаружили на территории по меньшей мере 63 пушных хозяйств. Уничтожено будут не только зараженное поголовье, и но и те норки, что содержатся в в радиусе восьми километров от "красной" зоны.

Заводчик норок Пуль Фредериксен намерен требовать ответов от властей: "Нам нужно добиваться компенсаций. Надеюсь, если мы объединим усилия, мы сможем вытрясти деньги из политиков".

Эксперты пытаются выяснить, как животные заразились коронавирусом, и передается ли этот штамм человеку.

Было высказано предположение, что инфекция могла проникнуть на фермы, когда шел найм сезонного персонала.

Дания - один из крупнейших в мире экспортеров дорогой пушнины.