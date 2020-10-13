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Кипр

Кипр больше не выдает "золотые паспорта"

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 Марика Димитриади
Кипр приостанавливает программу выдачи "золотых паспортов"
Кипр приостанавливает программу выдачи "золотых паспортов"   -   Авторское право  AP Photo
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Кипр приостановил программу “золотых паспортов”, по которой можно было получить гражданство в обмен на инвестиции в размере как минимум 2 миллиона евро. Решение было принято во время экстренного заседания кабинета министров.

С предложением о приостановке выдачи "золотых паспортов" из-за уязвимости программы и большого количества нарушений выступили министр финансов и министр внутренних дел.

Днем ранее телеканал AlJazeera опубликовал расследование, в котором говорится, что несколько высокопоставленных официальных лиц Кипра, а также юристы и девелоперы причастны к схеме, которая позволяла преступникам получать кипрские паспорта. AlJazeera утверждает, что помочь преступникам готов был в том числе спикер кипрского парламента Димитрис Силурис.

Журналисты телеканала под выдуманным именем обратились к кипрским властям. Они сказали, что представляют интересы китайского инвестора (его личность также была выдумана), и сообщили, что инвестор “приговорен” к семи годам заключения за отмывание денег. Это означало, что он не может претендовать на "золотой паспорт", поскольку не выполняет одно из условий программы.

Однако журналистам ответили, что тюремный срок — не проблема, если китаец инвестирует достаточно денег в экономику острова. “Конечно, мы можем изменить его имя. Это Кипр”, — сказали журналистам.

В конце августа телеканал опубликовал расследование, в котором сообщалось, что обладателями “золотых паспортов” за годы действия программы стали некоторые “сомнительные личности”, в том числе высокопоставленные чиновники, а также осужденные преступники, люди в бегах и личности, которые с высокой долей вероятности заработали деньги грязным путем.

Программа “гражданство в обмен на инвестиции” действует на Кипре с 2013 года. По информации AlJazeera, за это время страна заработала более 7 миллиардов евро. Вокруг программы уже неоднократно вспыхивали скандалы. Так, например, в конце 2019 года власти были вынуждены отозвать 26 "золотых паспортов". По неподтвержденным данным, их владельцами были экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и бизнесмен Олег Дерипаска (их представители это отрицали). В конце сентября появилась информация, что кипрского гражданства могут лишиться еще семь человек (их имена не сообщаются).

Помимо Кипра, “золотые паспорта” выдают только две европейские страны — Мальта и Болгария. Еще два десятка государств ЕС ограничиваются “золотыми визами”.

Решением Кипра осталась довольна Еврокомиссия. Теперь в Брюсселе ждут аналогичного решения от Валлетты и Софии.

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