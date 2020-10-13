Британия: в ожидании "тарифного вируса"

Для британцев, обожающих сыр, волшебство происходит именно здесь. Все лучшее, что есть в Европе и мире поставляется сюда: огромные сырные колеса нарезают на части и фасуют перед отправкой в магазины. Успешный бизнес Harvey and Brockless построен на спросе на заграничные деликатесы и молочную продукцию. На фоне "брексита" менеджерам компании приходится искать альтернативных поставщиков.

По словам Ника Мартина из Harvey and Brockless, в продаже есть, например сухие колбасные изделия из Франции, Италии и Испании. "Но в настоящее время мы видим, что многие британские производители разрабатывают собственные линейки мясных закусок", - говорит Мартин.

Цены уже пришлось поднять из-за падения курса фунта стерлингов. Если не удастся избежать тарифов и пошлин, покупателям придется платить и за это.

Ник Мартин, Harvey and Brockless: "Пошлины на молочные продукты, ввозимые из стран Евросоюза, могут достигать 30%. Очевидно, эти расходы нам, к сожалению, придется переложить на наших клиентов. Есть еще один аспект - таможенные декларации. Экспортирующий свой товар производитель должен сделать декларацию. И мы, будучи импортерами, должны заполнить соответствующий документ. Это так же требует определенных затрат".

Пошлины на продукты ежедневного спроса значительно различаются: 10% на салат-латук, 48% на говяжий фарш. Британские ритейлеры подсчитали - жители королевства из-за пошлин и тарифов ежегодно будут переплачивать за продукты 3.4 миллиардов евро.

Уильям Бейн эксперт, British Retail Consortium: "Это не те расходы, которые в состоянии покрыть розничные торговцы, или взять на себя компании. Те же сыр или мясо, могут подорожать на треть. В результате проиграют потребители. Британцы, желающие получить продукцию высочайшего качества из ЕС, и европейцы, которые покупают британские товары. В общем, будут одни потери".

Тайг Энрайт, Euronews: "Проблемы, с которыми сталкиваются импортеры продуктов питания, касаются не только тарифов и пошлин. Речь идет о колебаниях валютных курсов и задержках на границе. И это может произойти как в случае заключения торговой сделки с ЕС, так и без нее".

Ник Мартин, Harvey and Brockless: "У наших поставщиков из Италии есть товары - моцарелла и паста с недолгим сроком хранения. Если все это простоит в грузовике в порту в течение нескольких дней, что останется от срока годности? Но мы изо всех сил стараемся обеспечить непрерывность поставок".

Год назад, когда тема "брексита" доминировала в европейской повестке дня, мысль о том, что в британских супермаркетах не будет каких-либо продуктов питания, казалась если не фантастической, то далекой. Мало кто с этим сталкивался. Сейчас, переживая пандемию коронавируса, люди узнали, что такое дефицит, панические закупки товаров и длинные очереди у входов в супермаркеты. Есть над чем подумать в этот поворотный период для Соединенного Королевства.