Белорусская оппозиция в лице "смелых женщин" попала в шортлист премии Сахарова

Белорусская оппозиция включена в шортлист ежегодной премии Сахарова "За свободу мысли", сообщила пресс-служба Европарламента.

Голосование за финалистов прошло в Комитете по иностранным делам и развитию Европарламента в понедельник. Помимо "демократической оппозиции Беларуси в лице Координационного совета - инициативы смелых женщин, политических и общественных деятелей", в список попала группа экологических активистов из Гондураса и архиепископ иракского города Мосула Наджиб Михаэль Мусса.

После арестов ряда политических противников президента Александра Лукашенко на передовой избирательной кампании в Беларуси оказались три женщины - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

После выборов под давлением властей Тихановская и Цепкало были вынуждены уехать из страны, а Колесникова отказалась от иммиграции, порвав на белорусско-украинской границе свой паспорт. Сейчас она находится в СИЗО по обвинению в "попытке совершения вреда национальной безопасности Беларуси".

В августе белорусская оппозиция по инициативе Светланы Тихановской создала Координационный совет "с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе, а также для защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь".

Лидеры Европарламента выберут лауреата премии 22 октября. Сама награда будет вручена 16 декабря. Премия имени Андрея Сахарова, советского правозащитника и физика, присуждается ежегодно с 1988 года. Ее лауреатами становятся "лица и организации, защищающие права человека и основные свободы". Размер награды составляет 50 тысяч евро.

В 2019 году премию получил китайский экономист уйгурского происхождения Ильхам Тохти "за усилия по развитию взаимопонимания между китайцами и уйгурами".