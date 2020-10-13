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Республика Беларусь

МВД Беларуси угрожает протестующим применением боевого оружия

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 Елена Караева
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МВД Беларуси угрожает протестующим применением боевого оружия
Авторское право  AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Белорусские власти заявили, что "будут применять спецсредства и боевое оружие" на акциях протеста в случае необходимости". В воскресенье манифестация была жестоко разогнана, свыше 700 человек задержаны. А в понедельник днем на улицы Минска вышли пенсионеры. Их акция получила название "Бабушки с народом".

Брюссель, который уже ввел санкции против высокопоставленных функционеров Минска, предупредил, что если насилие в отношении протестующих продолжится, то ограничительные меры будут приняты уже в отношении самого Александра Лукашенко.

Руководство МВД заявляет, что протесты организуются радикалами, и что правоохранители будут применять те способы поддержания порядка, которые им кажутся оптимальными для выполнения приказа.

Геннадий Казакевич, первый замминистра внутренних дел Республики Беларусь, подчеркнул: " Мы не уйдем с улиц, мы обеспечим поддержание общественного порядка, и в случае необходимости мы будем готовы использовать спецсредства и боевое оружие".

Протесты в Минске продолжаются уже два месяца, манифестанты не согласны с итогами голосования на президентских выборах, большая часть тех, кто оппонировал Лукашенко, были либо посажены в тюрьмы, либо их вынудили покинуть страну.

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