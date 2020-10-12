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Греция

Турция возобновила разведку на шельфе, который Греция считает своим

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 Елена Караева
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АРХИВ
АРХИВ   -   Авторское право  Burhan Ozbilici/AP
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Оруч Реис" вновь появилось в Восточном Средиземноморье. Еще три недели назад Анкара заявляла, что уход из акватории был связан с проведением профилактических ремонтных работ.

Турция ведет нефтегазовую разведку на шельфе в водах, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Париж, выступив на стороне Афин, направил в регион фрегат ВМС страны.

Ситуация стала столь острой, что потребовалось экстренная встреча на высшем уровне стран-членов ЕС, имеющих выход к Средиземноморью.

По ее окончании было принято коммюнике, спустя несколько дней турецкое судно отправилось в порт приписки.

Анкара сообщает, что "Оруч Реис" и сопровождающие его "Атаман" и "Чингисхан" пробудут в этом районе, как ожидается, до 22 октября

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