Турция возобновила разведку на шельфе, который Греция считает своим

Оруч Реис" вновь появилось в Восточном Средиземноморье. Еще три недели назад Анкара заявляла, что уход из акватории был связан с проведением профилактических ремонтных работ.

Турция ведет нефтегазовую разведку на шельфе в водах, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Париж, выступив на стороне Афин, направил в регион фрегат ВМС страны.

Ситуация стала столь острой, что потребовалось экстренная встреча на высшем уровне стран-членов ЕС, имеющих выход к Средиземноморью.

По ее окончании было принято коммюнике, спустя несколько дней турецкое судно отправилось в порт приписки.

Анкара сообщает, что "Оруч Реис" и сопровождающие его "Атаман" и "Чингисхан" пробудут в этом районе, как ожидается, до 22 октября