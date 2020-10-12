Твит Трампа - "вредносный" и "вводящий в заблуждение"

Социальная сеть Twitter пометила сообщение президента США о том, что у него в результате заражения выработался иммунитет к COVID-19 и что он больше - не разносчик инфекции, как пост, в котором содержится потенциально вредоносную информации, связанная с нынешней пандемией.

Военврач Шон Конли, который пользует американского президента, подчеркнул, что Трамп, "подходит под критерии национального центра инфекционных заболеваний для завершения изоляции, а проведенный анализ этот эпикриз подтверждает".

Сам Трамп заявил о своем полном выздоровлении несколько раз - и в телеинтервью, и в микроблоге.

Ситуация с эпидемией в США - центральная тема избирательной кампании, которая продолжится еще три недели.

Соперник Трампа Байден неоднократно говорил, что принятые нынешним президентом решения обошлись очень дорого и Америке, и американцам, и что страна и нация не могут позволить - во имя благополучия граждан - продлить работу нынешней администрации еще на четыре года.