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Таджикистан

Действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон победил на президентских выборах

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Эмомали Рахмон голосует на президентских выборах в Душанбе.
Эмомали Рахмон голосует на президентских выборах в Душанбе.   -   Авторское право  Gennadiy Ratushenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, возглавлявший государство с 1992 года, сохранит свой пост ещё на 7 лет. По предварительным результатам прошедших в стране выборов его кандидатуру поддержали 90,92% проголосовавших избирателей. Такие данные сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиёр Худоёрзода в понедельник, отметив, что явка составила 85,39%.

"За кандидатуру Эмомали Рахмона проголосовало 3 млн 837 тыс. 927 человек, или 90, 92% избирателей, - заявил Худоёрзода. - На основании предварительных результатов ЦКВР приняла решение объявить Эмомали Рахмона избранным президентом Таджикистана".

Голосование состоялось в воскресенье. На пост президента Таджикистана претендовали ещё четыре кандидата : Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от коммунистов. Для победы кандидатам надо было заручиться поддержкой более 50% избирателей. Из соперников Рахмона наибольшее число голосов набрал председатель Рустам Латифзода (3,03%).

Избирательные участки закрылись в 20:00 часов, но выборы объявили состоявшимися уже к 15:00, когда явка избирателей составила более 70%. Окончательные результаты по закону должны быть обнародованы не позднее, чем через две недели после голосования.

Присутствовавшие на выборах наблюдатели из стран СНГ признали их "открытыми и конкурентными, отвечающими принципам демократии". Но критики Рахмона, который переизбрался уже в 5-ый раз, говорят, что его противники были практически исключены из политической игры.

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