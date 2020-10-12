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Россия

Россияне хотят больше тратить

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 Марика Димитриади
Число людей, предпочитающих откладывать средства на будущее, снизилось на 12% по сравнению с докоронавирусным периодом
Число людей, предпочитающих откладывать средства на будущее, снизилось на 12% по сравнению с докоронавирусным периодом   -   Авторское право  AP Photo
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Россияне хотят больше тратить. Число людей, предпочитающих откладывать деньги на будущее, снизилось на 12% по сравнению с докоронавирусным периодом. Сейчас таких 68%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Каждый четвёртый, по данным исследования, считают наилучшим вариантом побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения поскорее вложить во что-нибудь ценное.

Более половины россиян (57%) считают нынешнее время неудачным для крупных покупок, 26% опрошенных придерживаются обратного мнения. Индекс потребительского доверия (он показывает, насколько благоприятным россияне считают данный период для совершения крупных покупок) вернулся к допандемическому уровню.

45% опрошенных также заявили, что сегодня лучше забрать деньги с банковских вкладов. Это один из самых высоких показателей с осени 2015 года. А вот 35% говорят, что сейчас как раз самое время вложить средства в банк.

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