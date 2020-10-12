Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали Пол Милгром и Роберт Уильсон

В Стокгольме названы имена лауреатов премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, котрую часто называют Нобелевской премией. Её удостоились американские учёные Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов"/

Огласил решение Нобелевского комитет генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон. Он сказал, что Милгром Уилсон изобрели новые форматы аукционов.

Эти форматы рассчитаны на товары и услуги, которые трудно продать традиционным способом - например, радиочастоты или месторождения полезных ископаемых, о ценности которых можно лишь догадываться. Это принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всём мире.

Полу Милгрому 72 года, Роберту Уилсону - 83. Оба они преподают оба в Стэнфордском университете.

Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля была основана в 1968 году и по тем же правилам, что и пять премий, учрежденных Альфредом Нобелем. Денежная часть премии отчисляется Нобелевскому фонду Госбанком. Премию присуждает Шведская королевская академия наук, расположенная в Стокгольме, помощь в выборе лауреата оказывает комитет по экономике, члены которого избираются Академией из своего состава на три года.

Правом номинировать на премию обладают члены Шведской королевской академии наук, лауреаты премии по экономике, профессора в области экономических наук вузов Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также другие ученые, от которых "академия сочтет нужным принять предложения".

К настоящему времени премией были удостоены 84 ученых, включая двух женщин.