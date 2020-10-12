"Лейкерс" - 17-кратный чемпион НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" в 17-й раз стал чемпионом НБА, сравнявшись по числу трофеев с рекордсменом "Бостоном". В шестом матче финальной серии плей-офф он победил "Майами" со счетом 106:93.

Самым ценным игроком финала признан 35-летний форвард калифорнийцев Леброн Джеймс. В составе "Лейкерс" он провел 260-й матч в рамках плей-офф и вышел по этому показателю на чистое первое место в истории, обойдя Дерека Фишера.

Регулярный чемпионат НБА из-за пандемии был прерван в марте, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал в середине августа. Все матчи прошли в спорткомплексе на территории "Дисней уорлд" во Флориде.