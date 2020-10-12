Москва призывает Баку и Ереван соблюдать договоренности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, заявил, что Москва рассчитывает на неукоснительное выполнение Ереваном и Баку принятых по итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении решений относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров: "Была достигнута важная договоренность по инициативе президента Путина, и мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что контакты, в которых мы находимся и с вами и с нашими азербайджанскими соседями, в том числе по линии министерства обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате".

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что пока не удается добиться существенного прогресса в вопросе прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян: "К сожалению, на данный момент мы не можем констатировать, что на практике мы имеем полноценное осуществление прекращения огня. И буквально до приезда сюда продолжала поступать информация о том, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня".

По данным азербайджанской стороны, 11 октября армянские силы нанесли ракетный удар по второму по величине городу Азербайджана Гяндже. Сообщается о 10 погибших. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что обстрел велся с территории ВарденИсского района Армении. Удар был нанесен баллистической ракетой СКАД.

В минобороны Армении назвали эту информацию не соответствующей действительности и опровергли заявление Баку об обстреле Гянджи с армянской территории.