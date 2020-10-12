Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге обсуждают вопрос о санкциях

Замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу. Главы МИД стран ЕС обсуждают предложения Парижа и Берлина по санкциям против лиц, которые, как утверждается, связаны с отравлением Алексея Навального, российского оппозиционного политика. Москва обвинения отвергает.

По данным информационного агентства АФП, главы дипломатических ведомств уже приняли политическое решение по введению персональных санкций в отношении Александра Лукашенко, которого ЕС не признает в качестве президента Беларуси, считая итоги прошедших в республике выборов сфальсифицированными. Ранее политики подчеркивали необходимость санкций, поскольку в Беларуси продолжаются репрессии против мирных демонстрантов, участвующих в антиправительственных протестах. За самые строгие меры выступал Бухарест.

Богдан Ауреску, глава МИД Румынии: "Румыния еще в конце августа потребовала включения господина Лукашенко в список лиц, подпадающих под санкции. Если ситуация станет еще хуже, нам будет необходимо рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях, возможно экономических, которые бы затронули ресурсы Лукашенко".

Мейв Макмахон, Euronews: "Принимать или нет меры в отношении Александра Лукашенко, каким образом наказать тех, кто виновен в отравлении Алексея Навального? Об этом идут дискуссии в Люксембурге, где впервые за несколько месяцев встреча министров иностранных дел ЕС проходит не в онлайн формате. Многие указывают: когда речь заходит о санкциях, лучше принимать решения в двустороннем порядке, особенно, если это касается России, поскольку у каждой страны ЕС есть свой интерес и своя позиция по вопросу о том, как выстраивать отношения с Москвой. В преддверии встречи глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что консенсус по скорейшему введению санкций будет достигнут, так как на прошлой неделе в ОЗХО подтвердили, что при отравлении Навального действительно был использован "Новичок".