Коронавирус живет на поверхностях до 28 дней, утверждают ученые

Вирус, который приводит к заболеванию COVID-19, способен выжить на поверхности банкнот и мобильных телефонов, в течение 28 дней - намного дольше, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному австралийским Государственным объединением научных и прикладных исследований, вирус SARS-CoV-2 оказался особенно "живучим" на гладких поверхностях, таких как экран телефона или денежные купюры, при температуре 20°С.

Исследование проводилось в темноте - идеальных условиях для выживания вируса. Ранее ученые выяснили, что SARS-CoV-2 погибает от ультрафиолета. Высокие температуры, такие как 30 или 40°С также укорачивают жизнь коронавируса.

Также исследователи пришли в выводу, что вирус быстрее погибает на пористых поверхностях, таких как хлопок. "То, как долго вирус на самом деле живет на поверхностях, позволит нам более точно предсказывать и сдерживать его распространение, а также лучше защитить людей", - сказал доктор Ларри Маршалл, исполнительный директор Государственного объединения научных и прикладных исследований.

Согласно опубликованным в апреле рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус может существовать на пластиковых и стальных поверхностях в течение 72 часов, а на картонных - в течение 24 часов.

Однако эксперты утверждают, что люди чаще заражаются коронавирусом от другого человека, а не от прикосновений к поверхностям.

На прошлой неделе Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что коронавирус может часами находиться в воздухе и заражать людей на расстоянии более двух метров от инфицированного.