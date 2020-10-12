Коронавирус в Ишгле: просчеты властей

Федеральное правительство Австрии и местные власти допустили масштабные просчеты в ситуации с распространением коронавируса на горнолыжном курорте Ишгль в минувшем марте. К такому выводу пришла независимая комиссия, созданная по инициативе властей федеральной земли Тироль. В рамках этого расследования были опрошены 53 чиновника. Выяснилось, что лыжные автобусы и канатная дорога на курорте оставались доступными несмотря на объявленный карантин.

Эксперты раскритиковали также канцлера Австрии Себастьяна Курца за то, что он объявил о введении карантина, но не назначил ответственных и не предоставил местным властям возможность подготовиться.

"В заявлении канцлера ничего не говорилось об иностранных туристах, но очевидно, что они беспокоились о своем положении. Свидетели рассказали нам, что гости побежали к машинам не снимая лыжных ботинок, арендованные лыжи просто скидывали к дверям магазинов проката, люди в спешке покидали гостинцы, забывая свои вещи", — рассказывает председатель независимой комиссии Рональд Рохрер.

Комиссии не удалось выяснить, когда началось распространение инфекции в Ишгле. Сегодня в Австрии проводится целый ряд расследований обстоятельств появления этого очага, который считается одним из основных "рассадников" коронавируса в Европе.

В прокуратуре Инсбрука рассматривается дело о халатности , по которому проходят четверо подозреваемых, в том числе мэр Ишгля.

Коллективный иск в суд против местных властей подала также и Австрийская ассоциация защиты прав потребителей, собравшая жалобы около пяти тысяч человек.