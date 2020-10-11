Турки-киприоты избирают своего президента

На Севере Кипра проходят выборы президента местной самопровозглашенной Турецкой Республики (ТРСК). Речь идет о части острова, которая была оккупирована турецкими войсками в 1974 году, поэтому законность этих выборов признает только Анкара.

Среди кандидатов 11 выдвиженцев, в том числе действующий президент Мустафа Акынджи, а также глава местного правительства Эрсин Татар. Именно его ряд наблюдателей называют главным претендентом, поскольку Татару открыто оказывает поддержку Анкара.

Если Акынджи в некоторой степени считается "западником", выступает за мирное воссоединение Кипра, то Татар наоборот поддерживает турецкую экспансию и применительно к Кипру отстаивает принцип "два государства для двух народов".

Победитель выборов на ближайшие пять лет не только возглавит общину турок-киприотов, но также будет представлять ее на международных переговорах по урегулированию проблемы разделенного острова.