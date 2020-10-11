Блаженный миллениал Карло Акутис

У католической молодежи может появиться свой святой - миллениал Карло Акутис. Речь идет о подростке, который скончался в 2006 году от лейкемии. Известен он был тем, что, несмотря на юный возраст, был примерным католиком и активно проповедовал в интернете.

Сверстники называли его кибер-апостолом. Акутис даже специально изучил программирование, чтобы создать веб-базу евхаристических чудес. На этой неделе Карло Акутис был причислен к лику блаженных. В Ватикане считают, что его жизнь может служить примером для сегодняшней молодежи.

"Молодых людей сегодня непросто заинтересовать пасторским служением. Для этого надо идти в ногу со временем. Но иногда Господь указывает нам дорогу при помощи вот таких маяков, каким был Карло", - говорят представители католической церкви.

Беатификация обычно предшествует канонизации. Будет ли Карло Акутис причислен к лику святых, пока неизвестно. Но уже сегодня к мощам блаженного миллениала выстраиваются целые очереди верующих.

Считается, что похорон Карло якобы смогла забеременеть бесплодная женщина, другая излечилась от рака. В 2013 году в честь Карла Акутиса проводили молебен, тогда исцелился бразильский мальчик с врожденной аномалией поджелудочной железы. В Ватикане признали это чудо, что и позволило провести беатификацию.