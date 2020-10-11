Парламентские выборы в Литве

В Литве проходят парламентские выборы. Всего на них зарегистрировано 17 партий, однако основная борьба идет между умеренными консерваторами из правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" и их главными оппонентами - христианскими демократами. На третьем месте, согласно опросам, идут литовские социалисты.

С точки зрения внешней политики все ведущие партии выступают за европейский курс развития и дальнейшее сотрудничество с НАТО. Основные различия касаются политики внутренней. Впрочем, действующий премьер Литвы, выдвинутый правящими "аграриями", ранее выступил за нормализацию отношений с Москвой, объяснив это прагматическими мотивами.

Выборы проходят в условиях пандемии. Наблюдатели опасаются, что это негативно скажется на явке избирателей. В этой связи власти Литвы призвал граждан идти на участки и голосовать, несмотря на коронавирус.