Армения пригрозила Азербайджану "несоразмерно жёстким ответом"

Если Азербайджан продолжит нарушать режим гуманитарного перемирия и прибегнет к наступательным действиям, ответ Армии обороны Нагорного Карабаха будет несоразмерно жёстким, заявили в Едином информационном центре Армении.

Ереван обвинил Баку в том, что он продолжает наносить ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам и обстреливать гражданскую инфраструктуру, несмотря на договоренности о гуманитарном прекращении огня.

Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что обратится к Армении и другим странам с призывом признать независимость Нагорного Карабаха, если в ближайшие дни Азербайджан не попытается решить вопрос мирным путем.

Режим прекращении огня вступил в силу в полдень 10 октября, но вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Армения в частности заявила, что Азербайджан держит по ракетным обстрелом Степанакерт, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты и распространяет "лживые сведения" о том, что подразделения Армии обороны обстреляли город Гянджа.