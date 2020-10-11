Нагорный Карабах: хрупкое перемирие

Несмотря на договоренность Баку и Еревана о прекращении огня в гуманитарных целях, ситуация в Карабахе остается крайне напряженной.

МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону в нарушении перемирия. Генпрокуратура Азербайджана утверждает, что при ракетном обстреле армянскими силами города Гянджа погибли девять человек. Более тридцати получили ранения.

Заявления Азербайджана об обстреле армией обороны Нагорного Карабаха города Гянджи не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По словам Степанян, азербайджанские силы, несмотря на перемирие, продолжают обстреливать столицу Нагорного Карабаха. Как сообщает информационное агентство ТАСС, за час по городу было выпущено порядка 7-8 снарядов, слышались сирены воздушной тревоги.

Режим прекращения огня, о котором Азрербайджан и Армения договорились на переговорах в Москве, вступил в силу в полдень 10 октября. Однако уже в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.