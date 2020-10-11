"Блексит" в поддержку Трампа

"Блексит" в поддержку ТрампаКомментарии
Новое движение "Блексит", зародившееся в США, организовало митинг у Белого дома в поддержку действующего президента Дональда Трампа.
Его основатели говорят, что хотят "освободить чернокожих избирателей от многолетней хватки Демократической партии", которая, по их словам, "обрекает афроамериканцев на социальное исключение".
В отличие от "Блэк лайвс меттер", "Блексит" принадлежит к консервативному крылу американской политики, а логотип длят него создал известный рэпер Канье Уэст, который поддерживал Дональда Трампа и во время прошлой предвыборной кампании. Многие манифестанты были в красных бейсболках с надписью MAGA (аббревиатурой лозунга Трампа - "Сделаем Америку снова великой").
Сам президент, появившийся на публике впервые после своего выздоровления , заявил:
"Чёрные и латиноамериканцы отвергают радикальных левых социалистов и принимают нашу политику за рабочие места, за рабочих,за полицию. Мы хотим закона и порядка, у нас должны быть закон и порядок".
Сторонники движения "Блексит" призывают афроамериканцев выходить из рядов Демократической партии и присоединяться к республиканцам. Они утверждают, что политика Дональда Трампа вносит реальные и позитивные изменения в жизнь чернокожих американцев по всей стране.