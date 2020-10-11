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Индия

Индия: число заразившихся COVID-19 превысило 7 млн

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 Кнарик Хачатрян
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Индия: число заразившихся COVID-19 превысило 7 млн
Авторское право  Aijaz Rahi/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Число выявленных случаев COVID-19 превысило в воскресенье в Индии 7 млн и приблизилось к показателям США, наиболее пострадавшей от коронавируса страны мира. По данным индийского министерства здравоохранения, за минувшие сутки было выявлено около 75 тыс новых заразившихся.При этом суточный показатель роста числа инфицированных сократился с сентябрьских 100 тыс до 70 тыс, хотя по этому показателю Индия по-прежнему остаётся первой в мире.

Жертвами COVID-19 стали уже более 108 тысяч индийцев. В министерстве здравоохранения страны надеются, что с учётом снижения роста числа заражений эпидемию удастся взять под контроль к индийскому новому году - празднику Дивали - который на этот раз будет отмечаться 14 ноября.

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