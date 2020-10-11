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мир

Вторая волна пандемии может стать масштабнее первой

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 Марика Димитриади
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На улицах Лилля
На улицах Лилля   -   Авторское право  Michel Spingler/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки во Франции. Это на 10 тысяч меньше, чем сутками ранее (почти 27 тысяч — новый рекорд для Франции). В общей сложности в стране было выявлено более 730 тысяч случаев инфицирования.

На этой неделе в список городов, где введен максимальный уровень тревоги, попали Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен. Ранее в число зон наивысшей опасности были включены Париж, Экс-Марсель и остров Гваделупа.

Рост числа заражений ускорился в Италии, где до недавнего времени ситуация была относительно спокойной. За последние сутки в стране выявлено почти 5,5 тысяч новых случаев. За время пандемии в Италии коронавирусом заразились около 350 тысяч человек.

Почти 13 тысяч новых случаев выявлено в воскресенье в Великобритании. Общее число заразившихся превысило отметку в 600 тысяч человек. Как ожидается, в понедельник премьер-министр Борис Джонсон может объявить о новых карантинных мерах, в частности, о временном закрытии ресторанов и пабов в некоторых городах Англии.

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