На акциях протеста в Беларуси задержаны около 300 человек

Около 300 человек задержаны на акциях протеста в Республике Беларусь, большинство — в Минске, сообщает правозащитный центр "Весна". По официальным данным, в белорусской столице задержаны несколько десятков человек.

В центр города была стянута спецтехника. В ГУВД Минска заявили об использовании водометов и светошумовых гранат.

"Будем жестче", – пообещала накануне Светлана Тихановская в разговоре с супругом Сергеем, арестованным в конце мая. Это был их первый разговор за прошедшие месяцы.

— Я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены, пока мы не добьемся новых выборов.

— Как там, Макрона видела, Меркель?

— Хорошие люди. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу.

На акции протеста в Минске AP Photo

В субботу Александр Лукашенко встретился в СИЗО с задержанными лидерами оппозиции, в том числе с незарегистрированным кандидатом в президенты Виктором Бабарико.

— Пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество, что на проблему надо смотреть шире, — заявил Лукашенко.

Разговор продлился четыре с половиной часа. Телеграм-канал "Пул Первого", который связывают с администрацией президента, сообщил, что содержание беседы участники решили оставить в тайне.