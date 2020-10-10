C COVID-19 навсегда? | #КУБ

В России выявлено рекордное количество заражений коронавирусом за сутки. Во многих странах говорят о второй волне, и показатели заражений выше, чем весной. Но почему люди ведут себя беззаботнее? И в какой момент страх возвращается?

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ни о каких планах введения жёстких ограничений он не знает. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что о новой волне в столице речи не идет, поскольку вторая волна — это когда повторно заболевают те, кто уже переболел.

При этом в Москве объявили ранние школьные каникулы, рекомендовали перевести 30% работников на удаленку и приостановили действие льготных проездных для школьников и людей старше 65 лет.

Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах Сайт мэра Москвы Сергея Собянина

За границей ситуация не лучше. В Европе количество заражений в день близко к весенним показателям. Во Франции в среду был побит рекорд — почти 19 тысяч заражений за сутки. В Мадриде ввели частичный карантин. А неделю назад положительный тест сдали Дональд Трамп и его супруга.

Через несколько дней американский президент вернулся в Белый дом, тут же снял маску и написал в Twitter и Facebook, что коронавирус не так уж и опасен.

“Приближается сезон гриппа! Каждый год многие люди, иногда более 100 000 человек, умирают от гриппа, несмотря на вакцину. Собираемся ли мы закрыть нашу страну? Нет, мы научились жить с этим, точно так же, как мы учимся жить с COVID-19. Для большинства групп населения он гораздо менее опасен".

Вскоре Facebook удалил этот пост, а Twitter скрыл его, поскольку запись нарушает правило, касающееся распространения недостоверной информации о коронавирусе.

У людей постепенно пропадает страх перед коронавирусом, и это объясняется несколькими причинами, говорит социолог "Левада-центра" Алексей Левинсон. Люди привыкают к обстоятельствам и стараются не думать о смертельной опасности. Но как только они ближе сталкиваются с вирусом, страх возвращается…

Мы еще не видели того, что может показать вторая волна. Она может оказаться более тяжелой, чем первая. Если кто-то лежал в больнице или у кого-то родственник попал в больнице, там вскрывается другая сторона всего этого. Дело не только в человеческих страданиях, но и в том, что во многих случаях людям кажется и, видимо, справедливо кажется, что медицинские учреждения не готовы оказать помощь в адекватных формах и объемах Алексей Левинсон Социолог "Левада-Центра"

Маски даже на природе, закрытые рестораны и бары, пустующие школы. По всей Европе и в России снова вводят ограничения. Поддерживаете ли вы эти меры? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".