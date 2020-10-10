КНДР показала новую ракету

КНДР продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь любой точки на территории материковой части США.

К такому выводу пришли южнокорейские эксперты после кадров с масштабного военного парада в честь 75 годовщины образования правящей Трудовой партии Кореи.

Предполагаемая новая межконтинентальная баллистическая ракета КНДР KCTV

Речь идет об улучшенной версии ракеты "Хвасон-15". Эксперты полагают, что у новой модификации увеличена дальность полетов, а ее размеры позволяют разместить несколько боеголовок.

Выступая перед публикой, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что "имеющиеся в их распоряжении средства сдерживания позволяют противостоять любым угрозам". В то же время он подчеркнул, что военная мощь КНДР служит исключительно целям самообороны.

Наблюдатели отмечают, сам парад прошел глубокой ночью, что крайне необычно. В прошлом такие мероприятия всегда проводились утром. По одной из версий, выбор темного времени суток для проведения парада может обеспечить защиту конфиденциальной информации о важнейших видах оружия.

Примечательно, в условиях пандемии коронавируса, на присутствующих на параде не было защитных масок. Ким Чен Ын в своем выступлении подчеркнул, что до нынешнего момента в КНДР не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Хотя в западных СМИ не исключают сокрытия информации по этому вопросу со стороны властей. Северокорейский лидер выразил надежду, что "связанный с коронавирусом кризис будет преодолен, и две Кореи смогут вновь соединить руки".