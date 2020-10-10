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мир

Садыр Жапаров возглавил правительство Киргизии

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 Ольга Кепински
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Садыр Жапаров возглавил правительство Киргизии
Авторское право  Vladimir Voronin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В условиях режима ЧП и запрета на демонстрации парламент Киргизии утвердил новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым. Его кандидатуру на пост премьер-министра депутаты поддержали единогласно.

Жапаров пообещал не принимать участия в предстоящих парламентских выборах, а также не преследовать своих политических противников.

В субботу стало известно, что освобожденный,как и Жапаров, протестующими в начале недели экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев снова задержан. Теперь он будет проходить по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Ранее Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

Накануне в ходе протестов на центральной площади столицы произошли стычки между сторонниками Жапарова и Атамбаева.

Политический кризис в Киргизии начался после парламентских выборов. Несогласные с их итогами сторонники оппозиционных партий вышли на улицы.

Протестующие захватили ряд правительственных зданий. ЦИК аннулировала результаты голосования. Премьер-министр Кубатбек Боронов ушел с поста. Президент Сооронбай Жээнбеков пообещал также уйти в отставку сразу после утверждения нового кабмина.

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