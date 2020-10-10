"Мы преодолеем кризис" - Тьерри Фремо

В Лионе открылся знаменитый Кинофестиваль имени братьев Люмьер. Для французского кинематографа это знаковое событие. Из-за пандемии в этом году был отменен фестиваль в Каннах и многие другие мероприятия, поэтому к киносмотру в Лионе сегодня приковано особое внимание.

"В нынешнем году киноиндустрия понесла огромные убытки из-за пандемии. Но я уверен, мы справимся, мы должны смотреть в будущее, - заявил в интервью Euronews директор фестиваля Тьерри Фремо. - Знаете, нам уже неоднократно предсказывали конец. Однако кинематограф продолжает существовать, несмотря ни на какие кризисы".

Даже после отмены режима самоизоляции кинотеатры во Франции долгое время оставались закрыты. Да и сейчас из-за строгих санитарных мер они вынуждены ограничивать продажу билетов. Однако Тьерри Фремо уверен, что эти трудности временные.

"Возьмите, к примеру, футбол. Зрителей на стадионы сегодня не пускают. Но ведь так будет не всегда! То же самое и с кинотеатрами. Настоящих поклонников кино это не остановит - они вернутся. Людям нужна культура, особенно в такие периоды".

Фестиваль Люмьер в Лионе существует не так давно, но уже стал одним из крупнейших кинофорумов в Европе - это не только новые ленты, но и неумирающая классика. В этом году особая награда будет вручена братьям Дарденн за их вклад в кино.