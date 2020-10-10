COVID-19: новая волна в Европе

"Временное закрытие пабов и ресторанов в центральной части Шотландии может стоить тысяч рабочих мест", - предупреждают экономисты. Местные власти говорят, что вынуждены вводить такие меры для борьбы с распространением коронавируса. В этой части Великобритании вновь было зарегистрировано более 1000 новых случаев заражения, а число пациентов с COVID-19 в шотландских больницах за последнюю неделю удвоилось, более 30 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Пятеро скончались.

В Испании полиция возобновила контроль на дорогах, ведущих в Мадрид. Столица вновь заблокирована из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Населению предписано не покидать город, а рестораны и бары должны закрываться раньше и сокращать свою вместимость вдвое. Новые ограничения вступили в силу в пятницу вечером, но они пока менее жёсткие,чем предыдущие карантинные меры в марте, когда людям было запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

С 5 октября был восстановлен режим чрезвычайной ситуации в Чехии. Власти страны отмечают, что ситуация серьёзнее, чем во время первой волны заболевания весной. Инфекционные отделения больниц уже практически заполнены. С пятницы не работают тренажёрные залы, фитнес-центры и закрытые бассейны. С понедельника закроются театры, кинотеатры, галереи выставочные залы, музеи и туристические объекты, а рестораны открыты лишь до 8 часов вечера. Ограничена свобода передвижения и проживания. Университеты за некоторыми исключениями перейдут на онлайн-обучение, а в школы ученики будут ходить по очереди группами.

В Хорватии военные разбили обогреваемые палатки возле Университетского медицинского центра (KBC) в Загребе, они предназначены для процедур регистрации и тестов, чтобы высвободить больше помещений в самой больнице. С 12 октября в стране вводится обязательное ношение масок в помещении и ограничение общественных собраний после того, как было зарегистрировано рекордное число заболеваний за сутки.