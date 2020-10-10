Хроники пандемии

Медсестры и врачи, дни и ночи напролёт ухаживающие за пациентами, опустевшие улицы городов, закрытые магазины и рестораны, - в Риме, недалеко от Колизея, открылась фотовыставка, рассказывающая о совсем недавнем прошлом, когда Италия боролась со вспышкой COVID-19.

72 снимка 30 фотокорреспондентов из 10 стран отображают все стороны повседневной жизни в эпоху коронавируса. Куратор Крис Вард-Джоунс говорит:

"Каждая фотография напоминает людям, что с проблемой еще не покончено. На каждой фотографии есть люди в масках. Каждая фотография каким-то образом напоминает вам, через что прошла страна".

Выставка, организована Итальянской ассоциацией иностранной прессы в сотрудничестве с муниципалитетом Рима. а открывал её сам премьер-министр Джузеппе Конте. Это первая в мире организованная демонстрация фотографий, документирующих пандемию.

"Каждый раз, когда мы демонтировали наше фотоаппараты и другое оборудование, когда я снимал объектив с камеры и садился в машину, чтобы ехать домой, то каждый раз не мог сдержать слёзы", - говорит фотограф Антонио Каланни, который месяцами работал В Ломбардии, наиболее пострадавшем от коронавиурса регионе Италии.

Выставка будет открыта до 1 ноября. Вход включен в стоимость билета в Капитолийские музеи.