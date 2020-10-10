Новый взрыв в Беруйте вызвал панику

Четыре человека погибли ещё несколько получили ранения в результате взрыва в Бейруте. Население, недавно пережившие другой взрыв, разрушивший целые кварталы города, опасалось худшего, и началась паника.

Высянилось, что инцидент произошёл в пекарне, расположенной в подвальном помещении одного из зданий в западном районе Тарки Джадида. Там взорвался топливный бак и начался пожар. Свидетели рассказывают:

"Мы убирали улицу, и тут внезапно прогремел сильный взрыв, все начало падать. В воздух взлетел бак с дизельным топливом или бензином. Потом он упал, загорелся, оборвав электрические кабели, люди бросились бежать. Мы тоже побежали, и до сих пор я не знаю других подробностей".

Выехавшие по вызову пожарные быстро потушили пламя, а затем помогли жильцам, заблокированным в своих квартирах на верхних этажах, спуститься вниз. Место происшествия было оцеплен военными и полицией.

Во время предыдущего взрыва в порту ливанской столицы два месяца назад погибли около 200 человек - тогда взорвались около 3 тысяч тонн нитрата аммония, используемого в производстве удобрений. Они хранились в порту в течении 6 лет. Что привело к возгоранию на складе - пока неизвестно. В ходе расследования по этому делу задержаны более 20 человек, в том числе сотрудники порта и таможни.