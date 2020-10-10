Антиковидные протесты в Европе

Число новых случаев заражения COVID-19 в Европе впервые превысило 100 тысяч за сутки. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На этом фоне во многих странах ЕС ведутся дискуссии о введении новых карантинных мер, по крайней мере в наиболее затронутых регионах. И это вызывает недовольство населения.

В субботу массовые протесты прошли в Варшаве, Лондоне, Риме. На улицы этих городов вышли тысячи людей, несогласных с масочным режимом, закрытием ресторанов, отменой занятий в школах и массовых мероприятий. По словам протестующих, подобные меры нарушают права граждан и негативно сказываются на экономике.

И тем не менее все указывает на то, в Европу, похоже, пришла вторая волна COVID-19. В Италии каждые сутки выявляют по 5 тысяч новых больных. В Великобритании эта цифра в два раза выше - Особенно много заболевших на севере Англии, в Шотландии, Северной Ирландии и ряде регионов Уэльса. Растет и число летальных случаев, правда, пока не так быстро как весной на пике пандемии.

О напряженной ситуации с коронавирусом в Берлине сообщил в пятницу правящий бургомистр столицы Германии Михаэль Мюллер, который выступил за ужесточение мер защиты от инфекции.

В России суточный прирост заражения коронавирусной инфекцией составил 12 126 новых случаев. Это максимальный показатель с начала эпидемии. Ранее максимум инфицированных за сутки был зарегистрирован 11 мая (11 656).