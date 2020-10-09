Таджикистан перед выбором

Считанные дни остаются до того, как граждане Таджикистана изберут президента. На главный пост страны претендуют пять кандидатов. В их числе - действующий глава государства.

То, что Эмомали Рахмон в пятый раз займёт президентское кресло - практически не вызывает сомнений у экспертов. Они скорее пытаются предугадать, ждут ли Таджикистан протестные акции по примеру соседней Киргизии или Беларуси.

"Я буду голосовать за нашего президента Эмомали Рахмона, потому что он лучший президент, лидер нации!" - утверждает наша собеседница.

"Ждём честных выборов, но большинство людей как всегда проголосует за нынешнего президента", - вторит ей прохожий.

"От этих выборов я ожидаю многого, то есть изменений некоторых правил, касающихся нашей Конституции при выборе нового президента. Но я надеюсь, что на посту останется Эмомали Рахмон", - говорит эта девушка.

Эмомали Рахмон правит страной уже 26 лет. В 2016 году был проведён конституционный референдум. По его итогам в основном законе Таджикистана за Рахмоном закрепили статус "Основателя мира и национального единства — Лидера нации" и право переизбираться неограниченное количество раз.

Сторонники 68-летнего политика ставят ему в заслугу установление мира после гражданской войны 90-х годов и экономическую стабильность. Критики - обвиняют в узурпации власти и оказании давления на оппозицию, аргументируя тем, что реальные его конкуренты до нынешних выборов допущены не были.

Голосование пройдёт 11 октября. Президентом будет признан тот, кто наберёт более 50% голосов избирателей.