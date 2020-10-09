В России зарегистрировано максимальное число заболевших COVID-19

В России зарегистрировано максимальное с начала пандемии число случаев COVID-19 за сутки. Согласно официальным данным, заболели 12 126 человек. Прошлый пик заболеваемости был зафиксирован 11 мая (11 656 случаев). При этом тогда смертность была ниже: за сутки скончались 94 инфицированных, сейчас — 201 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге и Подмосковье. Всего с начала пандемии выявлены почти 1,3 млн заразившихся. Сейчас, согласно этим сведениям, в России COVID-19 болеют свыше 240 тыс. человек.

На фоне роста числа заражений в ряде регионов страны ужесточают санитарные меры. В Забайкалье запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, закрыты дискотеки, кафе и рестораны не могут работать после полуночи. В Хабаровском крае на удалённую работу переводят пожилых людей, в учреждениях культуры и спорта предписано соблюдать социальную дистанцию. В Магаданской области ряд школ перевели на удалённое обучение.

В московской мэрии предупреждают о возможности введения жесткого карантина в городе. Это произойдёт, если москвичи не будут соблюдать требования Роспотребнадзора, — заявил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Ранее городская администрация рекомендовала переводить сотрудников на дистанционный режим работы, прежде всего тех, кому больше 65 лет. Людям из группы риска строго рекомендовали не выходить из дома без острой необходимости. «Комсомольская правда» сообщала о полицейских рейдах в театры, где сотрудники правоохранительных органов выводили со спектаклей пожилых людей и проводили с ними «профилактические беседы».

Из-за распространения пандемии до двух недель были продлены школьные каникулы в Москве. Появлялись сообщения о намерении перевести всех детей на домашнее обучение после выходных, однако в мэрии это не подтвердили.