Тихановская — о диалоге с Кремлём, переменах в Беларуси и детях

Светлана Тихановская готова к переговорам с Кремлем несмотря на внесение ее имени в список разыскиваемых лиц в России.

Выступая на форуме GLOBSEC 2020 в Братиславе, экс-кандидат в президенты Беларуси заявила, что это обстоятельство не помешает ее стремлению к переменам в родной стране.

Изабель Кумар, Euronews:

— Светлана, что вы чувствуете, когда у вас есть такой соперник как Россия, которая хочет помешать вашим попыткам установить демократию в вашей стране?

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси:

— Вопрос не в России. Вопрос - в Беларуси, мы говорим о Беларуси и должны сконцентрироваться на Беларуси, не на России. Мы обязаны разрешить политический кризис в Беларуси. Очень жаль, что некоторые страны, некоторые лидеры не поддерживают белорусов в борьбе за их права, за право выбирать будущее Беларуси самим. Нам нужно заниматься этим, и не обращать внимание на такие факторы.

По словам Тихановской, ее дети, находящиеся с ней в Литве, с пониманием относятся к ситуации, хотя и не знают всей правды.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси:

— Моей младшей дочери 5 лет. И она не осознает, что ее отец в тюрьме. Для нее ситуация хуже, потому что она очень скучает по нему. И каждый вечер она задает один и тот же вопрос: "Когда мой папа придет? Я по нему так скучаю". Я говорю: "Он в командировке. Прости. Он очень скоро вернется". И каждый вечер одно и то же. Мой старший сын понимает, где его отец. Но он не задает мне много вопросов, потому что он достаточно взрослый, чтобы понимать, как это больно. Так что мы справляемся.

Полное интервью со Светланой Тихановской смотрите в программе "Глобальный диалог" вечером в пятницу.