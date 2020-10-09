Лондон продаёт Милан: Euronext покупает Borsa Italiana

Лондонская фондовая биржа согласилась продать свою миланскую "дочку" Borsa Italiana компании Euronext за 4,3 миллиарда евро (5 миллиардов долларов).

О переговорах по сделке стало известно в середине сентября после того, как LSE Лондонская биржа достигла окончательных условий покупки информационно-аналитической компании Refinitiv за 27 миллиардов долларов.

Теперь сделку по продаже Миланской фондовой биржи компании Euronext должна одобрить Еврокомиссия.

Завершение сделки Лондонской фондовой биржи и Euronext ожидается в первой половине 2021 года, с Refinitiv — до конца текущего или в начале следующего года.

Продажу Borsa Italiana Euronext рассматривают в Италии как политически чувствительную.

Миланская биржа владеет облигационной платформой MTS, занимающейся электронной торговлей итальянскими государственными облигациями и другими видами ценных бумаг с фиксированным доходом.

В то время как Euronext сотрудничает с крупнейшим итальянским банком Intesa Sanpaolo и государственным агентством CDP.