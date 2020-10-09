Нобелевская премия за борьбу с голодом

Нобелевская премия мира за этот год присуждена Всемирной продовольственной программе ООН. Норвежский нобелевский комитет своим решением отметил "усилия организации в борьбе с голодом, ее вклад в улучшение условий для мира в зонах конфликтов и деятельность в качестве ведущей силы, которая предотвращает использование голода как оружия войны и конфликтов". Лауреата 2020 года объявила в Осло председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

"Перед лицом пандемии Всемирная продовольственная программа продемонстрировала впечатляющую способность активизировать свои усилия. Как заявляла сама организация, до того дня, когда у нас появится вакцина, продовольствие является лучшей вакциной против хаоса. Мир рискует столкнуться с голодным кризисом немыслимых масштабов, если Всемирная продовольственная программа и другие организации, оказывающие продовольственную помощь, не получат запрошенной финансовой поддержки", - сказала Берит Райсс-Андерсен.

Всемирная продовольственная программа ООН, крупнейшая в мире гуманитарная организация, была основана в 1961 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Ей поручено оказывать помощь неимущим в развивающихся странах, борясь с голодом и нищетой.

Представитель ВПП Томсон Фири: "Это касается не только Всемирной продовольственной программы. Да, это касается ее, но также и всех других структур в системе Организации Объединенных Наций, с которыми мы работаем, партнеров-НПО, с которыми мы работаем, всех доноров, которые поддержали нас во всем этом. А также людей, правительства, с которыми мы работаем во всех тех многочисленных странах, где мы представлены. Это действительно награда для всех ".

В этом году на Нобелевскую премию мира претендовало 211 человек и 107 организаций, а общее количество кандидатов составило 318 - это один из самых обширных списков в истории награды.