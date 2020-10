Заговор в Мичигане

В США правоохранители сообщили, что задержали 13 человек. предположительно экстремистов, все они обвиняются в сговоре с целью похищения губернатора штата Мичиган.

Как полагают в прокуратуре штата, злоумышленники планировали осуществить задуманное накануне всеобщих выборов, назначенных на 3 ноября.

Расследование началось после того, как модераторы "Фейсбука" обнаружили, что в этой соцсети ведется обсуждение планов по похищению Гретчен Уитмер.

Менеджмент ФБ сообщил, что полгода назад "вышел на связь с ФБР по собственной инициативе и сотрудничал с Федеральным бюро расследований на ранних стадиях разбирательства".(“We remove content, disable accounts and immediately report to law enforcement when there is a credible threat of imminent harm to people or public safety. We proactively reached out and cooperated with the FBI early in this ongoing investigation.").

Однопартиец Уитмер Байден сделал соответствующее заявление: "Вообще слова президента тут сыграли роль. Они играют роль и когда падают или растут рынки, и когда возгоняется ненависть, создается атмосфера нетерпимости, которая ведет к насилию. Полагаю, что с этим пора покончить. А президент должен начать думать, что и когда он говорит".

Сама Уитмер сообщила на пресс-конференции - ее слова приводит ТАСС - члены двух военизированных группировок были готовы не только похитить, но и убить ее.

Когда в апреле против введенного Уитмер карантина протестовали вооруженные манифестанты, Дональд Трамп поддержал их, назвав "патриотами".