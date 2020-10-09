Бишкек: стычки и режим ЧП

В столице Киргизии объявлено чрезвычайное положение. Указ об этом в пятницу подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков.

В городе вводится комендантский час, особый порядок въезда и выезда, запрет на проведение массовых собраний. Режим ЧП будет действовать до 21 октября.

Жээнбеков, который ранее заявил о готовности уйти в отставку, как только ситуация в стране вернётся "в правовое русло", также распорядился ввести в Бишкек войска для поддержания правопорядка.

Между тем, пятничные демонстрации в столице завершились потасовками. На центральной площади Ала-Тоо завязалась драка между митингующими в поддержку кандидатуры экс-депутата Садыра Жапарова на пост премьера-министра и сторонниками бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.Несколько человек получили ранения.

Массовые протесты против итогов парламентских выбров вспыхнули в республике 6 октября. Число пострадавших в стычках уже превысило тысячу двести человек. Волнения не утихли несмотря на то, что ЦИК аннулировал результаты голосования, а правительство ушло в отставку.