Джону Леннону — 80

80 лет исполнилось бы Джону Леннону. В это трудно поверить, а ещё труднее - в то, что сорок лет из них мир живет без кумира нескольких поколений.

День рождения легендарного музыканта и основателя The Beatles отпраздновал Нью-Йорк, осветив небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг ярко-синими огнями. Церемонией руководил сын Джона Леннона, который тоже родился 9 октября.

Шон Оно Леннон, сын Джона Леннона:

"Для нас крайне важно сохранить его послание миру, потому что мир, любовь и истина - особенно в последнее время, в нынешнем году, невероятно актуальны и цЕнны. Это даже необходимо - сохранить жизнеспособность его идей, ведь они жизненно важны для нас".

Идеалист, бунтарь, неуемный, ищущий, непокорный... Леннона считают самым харизматичным из участников "ливерпульской четвёрки", артистом, который никогда не переставал экспериментировать. Созданное им - сегодня часть истории рок-музыки.

Концерт на стриминговом сервисе, радиопередача и выход альбома ремиксов Gimme some truth. The Ultimate Mixes из 36 песен, отобранных Йоко Оно и Шоном Ленноном, приурочены к памятной дате.