Светлана Тихановская: "Протестное движение в Беларуси не умрет"

Она - новое лицо белорусского протестного движения, школьная учительница, неожиданно оказавшаяся в фокусе международного внимания. Жена оппозиционера, который сейчас находится в тюрьме, Тихановская подхватила эстафету и выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы в Беларуси.

После августовского голосования и последовавших за ним протестов экс-кандидат с детьми покинула родину и обосновалась в Литве. Оттуда Тихановская поддерживает связь с единомышленниками в Беларуси и активизирует диалог с лидерами стран ЕС.

Мы встретились со Светланой в Братиславе в рамках международного форума Globsec.

Euronews: "Светлана, большое спасибо. Начнем с истории о вашем ордере на арест в России. Как вы отреагировали?"

Светлана Тихановская: "Это ничего не изменило. Это их проблема. Мы стремимся к победе, только после победы я смогу вернуться домой. Вот и все."

Euronews: "Светлана, как вы чувствуете себя, зная, что у вас лично есть такой противник, как Россия. И этот противник стремится блокировать ваши усилия по привнесению демократии в Беларусь?"

Светлана Тихановская: "Знаете, вопрос ведь не в России". Вопрос - в Беларуси, мы говорим о Беларуси, мы обращаем внимание на Беларусь, а не на Россию! Это наша ответственность - разрешить этот политический кризис внутри Беларуси".

Euronews: "Вас не пугает ордер на арест в России?"

Светлана Тихановская: "Нет".

Euronews: "Вы очень храбрая женщина. Знаю, что вы встречались с рядом лидеров ЕС здесь, в Братиславе, а также с Ангелой Меркель. Вы говорили с Эммануэлем Макроном. Было произнесено много слов. Какие конкретные действенные обязательства лидеры взяли на себя в отношении вас?"

Светлана Тихановская: "Сейчас все лидеры, с которыми я встречалась, выражают активную поддержку белорусскому народу. Они понимают, за что мы боремся, ради чего люди идут на это, чего мы хотим добиться в конце концов. Сейчас я вынуждена просить о посредничестве в организации переговоров с нашими властями, поэтому я спрашивала: "Вы можете стать таким посредником?" Думаю, они помогут с этим".

Euronews: "Вы хотели, чтобы Ангела Меркель, немецкий канцлер, выступила посредником? Она согласилась?"

Светлана Тихановская: "Она говорит, что сделает все возможное".

Euronews: "Каким образом?"

Светлана Тихановская: "Она призовет к поиску наилучшего выхода. Меркель - опытный политик и знает, как это лучше организовать, если это вообще возможно. Не исключено, что пока они будут устраивать это посредничество, произойдут какие-то события и мы увидим другой выход из ситуации. Я послала странам сигналы с просьбой о помощи, но мы продолжим наши усилия в Беларуси вне зависимости от того, смогут они стать посредниками или нет".

Euronews: "Мы говорим о внутрибелорусском вопросе, но Россия должна стать частью его решения. Как вы собираетесь взаимодействовать с Владимиром Путиным?"

Светлана Тихановская: : "Следует различать народ и Кремль. Мы дружим с россиянами, у нас там родственники, друзья. И в будущем, после прихода в Беларусь нового президента, мы хотим продолжать эти отношения с Россией, торговать с ней. Мы навсегда останемся соседями, и в планах - дальнейшее расширение взаимодействия. Очень жаль, что Кремль поддержал белорусский режим, но это так, мы ничего не можем с этим поделать. Мы готовы разговаривать с Кремлем, мы очень хотим этого разговора. Жаль, что на данный момент никаких контактов нам установить не удалось".

Euronews: "Светлана, вы показали фотографии о нарушении прав человека в республике. Когда там проходят протесты, власти задерживают сотни людей в неделю. Вы бы хотели, чтобы президент Лукашенко предстал перед Международным уголовным судом?"

Светлана Тихановская: "Это должно стать предметом переговоров".

Euronews: "Это будет обсуждаться?"

Светлана Тихановская: "Наверняка, потому что так будет проще добиться его ухода. У нас нет чувства мести. Мы просто хотим построить новую страну, демократическую. И если как вариант он может куда-то уехать, к морю, остаться там жить, думаю, об этом стоит разговаривать".

Euronews: "Вы беспокоитесь о том, что протесты, которые длятся много недель, выводят на улицы столько людей, сойдут на нет, если изменений не будет, если международное сообщество не поддержит вас так, как вам бы хотелось?"

Светлана Тихановская: "Протестное движение не умрет. Демонстрации могут затухать из-за погоды, других факторов. Но они не прекратятся, так как наш народ никогда не сможет вернуться в то рабское состояние, в котором мы жили 26 лет. Все изменилось. Мы почувствовали, что мы едины, что мы - нация, мы гордимся тем, что мы - белорусский народ. Белорусы готовы бороться до победы, власти следует это понять".

Euronews: "Как вы объясняете происходящее вашим детям? Они столько перенесли. Их отец в тюрьме. Их мама вдруг должна уехать. Они ведь маленькие. Как вы с ними говорите?"

Светлана Тихановская: "Моей младшей дочери всего пять лет, она не понимает, что ее отец в тюрьме. Ей тяжело, она тоскует, каждый вечер задает вопрос: "Когда придет мой папа? Я так по нему скучаю!" И я должна говорить: "Он в командировке, извини, но приедет очень, очень скоро". И каждый вечер одна и та же история. Мой старший сын знает, где отец, он не задает много вопросов, так как достаточно уже большой, понимает, как это больно. Так что мы как-то справляемся".

Euronews: "А вы как справляетесь с таким напряжением? Вам пришлось столкнуться такими масштабными изменениями, вы вдруг стали фигурой, которую знает весь мир. Как удается справиться?"

Светлана Тихановская: "Мы - женщины. Мы сильные. Мы намного сильнее, чем принято было думать. Мой народ - это мое вдохновение, это то, что дает мне силы двигаться вперед".