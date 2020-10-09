В Мали освобождены европейские заложники: француженка и 2 итальянца

Едва спустившись с трапа самолета бывшая заложница и сотрудница НКО Софи Петронен заявила, что намеревается, после того, как подлечится, вернуться в Гао - это город в центральной части Мали, чтобы проверить, как идут дела с помощью сиротам.

Софи Петронен была захвачена вооруженными людьми, которых она в интервью, как передает АФП, избегает называть джихадистами и говорит, что время, проведенное в плену, стало для нее "медитативным приютом": "Я намерена посмотреть, как развивается программа помощи малийским детям-сиротам, все то время, все четыре года, что меня не было, финансирование продолжалось, но я не знаю, что происходило на месте. Да, нужно повидаться и с людьми, и проверить, все ли в порядке, я же приняла на себя обязательства, и я должна их выполнять".

Над тем, чтобы освободить Петронен, работали и предыдущий, и нынешний президенты Франции, Макрон который выпустил твит, в нем поздравил всех причастных к вызволению соотечественницы.

Макрон напомнил, что борьба с террористами в той части африканского континента будет продолжаться.

О том, что Петронен освобождают, французские медиа намекали еще в субботу, когда сообщили, что в соответствии с договоренностями с похитителями активистки из малийских тюрем были выпущены 200, как было сказано, "джихадистов".

Вместе с Петронен вызволили двух итальянцев, один из них - священник , и малийского политика Сумайлу Сиссе.