Массовое отравление детей в Дагестане

Более 40 детей госпитализированы с признаками отравления в Махачкале. Большинство из них — воспитанники детских садов. В числе пострадавших несколько школьников и дети, которые не посещают учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

ТАСС отмечает, что случаи отравления в Дагестане часто связывают с качеством питьевой воды, однако официально возможные причины произошедшего с детьми не указаны.

«Кавказский узел» напоминает о массовом отравлении в селе Геджух Дербентского района в августе. Там у 39 детей и 10 взрослых обнаружили острую кишечную инфекцию, некоторых заболевших госпитализировали. По данным следственного комитета, источником заражения стала водопроводная вода.