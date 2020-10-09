Короля встретили протестами в Барселоне

"В Каталонии нет короля!" — под таким лозунгом в Барселоне сторонники независимости автономного сообщества вышли на акцию протеста против визита испанского монарха Филиппа VI. Участники манифестации сжигали фотографии короля. Накануне подобные митинги состоялись также и в ряде других населенных пунктов Каталонии.

Наблюдатели отмечают, что испанская монархия теряет поддержку среди жителей Испании после того, как в в августе страну покинул бывший король Хуанс Карлос, в отношении которого ведется антикоррупционное расследование.

Филипп VI прибыл в Барселону для вручения премий в рамках мероприятия под названием "Барселонская неделя новой экономики". В этой встрече отказались принимать участие мэр Барселоны и все представители каталонского правительства.

"Важно понимать, что мир постоянно и очень быстро меняется и, для того чтобы выйти из этого кризиса сильными, мы должны проявить решительную приверженность принципам новой экономике", — сказал Филипп VI. Король призвал к сплоченности для стабилизации экономики в условиях пандемии.

Визит монарха в Барселону организован вскоре после того, как Верховный суд Испании постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего кабмин региона, права занимать государственные должности, в результате чего он утратил статус председателя правительства автономного сообщества. 1 октября в Каталонии прошли протесты по случаю годовщины незаконного референдума о независимости 2017 года.