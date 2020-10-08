Новый этап сражения за Белый дом

Она сказала, что проделанная им и его боссом работа - "абсолютное фиаско, особенно, если речь идет о пандемии COVID-19", он на это ответил, что главное, что занимало администрацию США с момента первых заражений, это "здоровье американского народа".

Она - 55-летняя дочь эмигрантов с Ямайки и из Индии, известный юрист, занимавшая должность окружного прокурора, он - 61-летний евангелист, экс-губернатор Индианы и бывший радиожурналист.

Дебаты вторых номеров в президентской гонке проходили за щитами из плексигласа, которые того и гляди могли расплавиться от накала дискуссии.

Камала Харрис, кандидат на пост вице-президента от Демпартии, заметила: "Все стали свидетелями вашего провала, небывалого в истории страны. Мой тезис иллюстрируется фактами - свыше 210 тысяч американцев умерли от COVID-19, более 7 миллионов человек инфицированы. Вот то, что сделали вы".

Майкл Пенс, вице-президент США и кандидат от Республиканской партии, на это возразил: "С самого первого дня и часа президент поставил во главу угла здоровье и благополучие американцев. Еще не было и пяти случаев заражения, как мы немедленно закрыли авиасообщение с Китаем, а это вообще-то вторая экономика в мире после нашей".

Пенс также подчеркнул, что Харрис, хоть и обвиняет Трампа в преступной халатности, сама не собирается делать противокоронавирусную прививку, если даже президент попросит ее об этом: "Прекратите уже играть с жизнями людей, занимаясь политиканством. У нас будет вакцина, и мы сможем защитить нацию".

Харрис предпочла дать асимметричный ответ: "Было бы интересно узнать, кому именно президент и верховный главнокомандующий должен денег, поскольку тогда мы вычислим, кто влияет на принятые им решения".

Майкл Пенс не преминул сообщить: "У Джо Байдена один припев - он все время говорит, что наши правоохранители настроены в принципе против меньшинств, и эти слова - немыслимое оскорбление всех тех, кто несет эту службу".

Единственное, что объединяло участников дискуссии - это тест на вирусоносительство, который они сдали за несколько часов до начала дебатов, и у них обоих результат оказался отрицательным.